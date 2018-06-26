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CHP'liler kazan kaldırdı

Sabah saatlerinde başlayan oturma eyleminin sosyal medyada yankı bulmasının ardından CHP'liler Genel Merkez'e akın ederek pankart açtı.

Haber Merkezi | 26.06.2018 - 19:54..
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CHP'liler kazan kaldırdı

24  Haziran seçimlerinde hayal kırıklığına uğrayan CHP içinde iç karışıklıklar ortaya çıkmaya başladı.

Hayal kırıklığına uğrayan CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini beklerken, parti liderinin istifadan uzak açıklamaları tepkiyi daha da arttırdı.

"KOLTUK SEVDASI OLANLARIN BU PARTİDE YERİ YOK"

Küçük bir grubun başlattığı eylem sosyal medyada büyük destek gördü. Saat 20.00'de Genel Merkez önünde toplanmayı planlayan CHP'liler, Kılıçdaroğlu'nun "Koltuk sevdası olanların bu partide yeri yok." sözlerini pankarta yazarak eylem hazırlıklarına başladı.

CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi VİDEO

CHP'liler kazan kaldırdı

CHP'liler kazan kaldırdı

CHP'liler kazan kaldırdı

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