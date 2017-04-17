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CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nu yuhaladı

Girdiği 8. seçimi de kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini isteyen partililer, CHP Lideri'ni yuhaladı.

17.04.2017 - 10:25
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CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nu yuhaladı

Anayasa değişikliği için sandık başına giden Türkiye, tercihini 'evet'ten yana kullandı.

SORU ALMADAN GİTTİ

Sonuçların ardından kameralar karşısına geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sonuçların şaibeli olduğunu ifade etti.

Gazetecilerin "istifa" konusunda soru sormasına izin vermeyen Kılıçdaroğlu,  soru almadan toplantıyı bitirdi.

CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nu yuhaladı

CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nu yuhaladı VİDEO

KILIÇDAROĞLU YUHALANDI

Referandum sonuçları nedeniyle oldukça kızgın olan CHP'liler, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla sakinleşmedi. CHP Lideri'ni yuhalayan partililer, istifa sloganları attı.

CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nu yuhaladı

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