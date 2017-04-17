Anayasa değişikliği için sandık başına giden Türkiye, tercihini 'evet'ten yana kullandı.
SORU ALMADAN GİTTİ
Sonuçların ardından kameralar karşısına geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sonuçların şaibeli olduğunu ifade etti.
Gazetecilerin "istifa" konusunda soru sormasına izin vermeyen Kılıçdaroğlu, soru almadan toplantıyı bitirdi.
CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nu yuhaladı VİDEO
KILIÇDAROĞLU YUHALANDI
Referandum sonuçları nedeniyle oldukça kızgın olan CHP'liler, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla sakinleşmedi. CHP Lideri'ni yuhalayan partililer, istifa sloganları attı.