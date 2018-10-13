CHP'liler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'e şikayet etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı tüm seçimleri kaybetmesine rağmen koltuğunu bırakmaması, partilileri isyan noktasına getirdi.

ATA'YA ŞİKAYET

Birçok eyleme imza atan CHP'lilerin son adresi Anıtkabir oldu.

Bursa İl Teşkilatı üyesi 7 partili "Ata'ya Şikayet Ediyoruz" sloganıyla Anıtkabir'e giderek anı defterine Kılıçdaroğlu'nu şikayet etti.

Anı defterinde düştüğü notta Atatürk'e Kılıçdaroğlu'nu şikayet eden Sara Mızrak, şu ifadelere yer verdi: "Sevgili Paşam, senin huzuruna Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler ve kadınlarız. CHP senin ve bu topraklar uğruna şehit düşmüş vatan evlatlarının bize emanetidir. Kurmuş olduğun CHP mevcut yönetim tarafından kuruluş ilkelerini kaybetmiştir. Acilen CHP'nin kuruluş amaç ve ilkelerine dönmesi gerekmektedir. Bizler çok üzgünüz."

PARTİDEN KOVUN TALİMATI

Şikayetin ardından CHP Genel Merkezi hemen harekete geçti.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Kılıçdaroğlu'nu Atatürk'e şikayet eden 7 partili, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.



