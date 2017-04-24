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CHP'liler locadaki yargı üyesini Sadi Güven'e benzetti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM'de gerçekleşen özel oturumda, CHP'liler yanlış kişiyi protesto etti.

24.04.2017 - 09:51
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM'de gerçekleşen özel oturumda, yeni anayasa tartışmaları sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yüksek yargı üyelerinin bulunduğu locada renkli anlar da yaşandı.

CHP'LİLER YARGI ÜYESİNİ SADİ GÜVEN'E BENZETTİ

Habertürk'ün haberine göre, CHP sıralarından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yüksek yargı temsilcilerinin bulunduğu locaya yönelik 'YSK Başkanı' diye laf atmaları dikkat çekti. O sırada locada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yan locada bulunan Yargıtay 1. Başkanvekili Seyit Çandar'a dönerek, kendisini YSK Başkanı Sadi Güven'e benzettiklerini söyledi.

CHP'liler locadaki yargı üyesini Sadi Güven'e benzetti

LOCADA GÜLÜŞMELER YAŞANDI

Bu sırada locada gülüşmeler yaşandı. CHP'lilerin Çavdar'ı, YSK Başkanı Sadi Güven'e benzettiği için tepki gösterdikleri anlaşıldı.

CHP'liler locadaki yargı üyesini Sadi Güven'e benzetti

CHP'liler locadaki yargı üyesini Sadi Güven'e benzetti

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