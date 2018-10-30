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CHP'liler Öğrenci Andı'nı yine yanlış okudu

Öğrenci Andı üzerinden ucuz siyaset yapmaya kalkan CHP'liler meydanlarda zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Haber Merkezi | 30.10.2018 - 11:17..
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CHP'liler Öğrenci Andı'nı yine yanlış okudu

2013 yılında kaldırıldıktan sonra Danıştay kararıyla yeniden tartışmaya açılan Öğrenci Andı meselesi CHP'liler tarafından manipüle ediliyor.

Son günlerde herhangi bir etkinlik için toplandıkları meydanlarda her fırsatta Öğrenci Andı okuyan CHP'liler, dün yine Bolu'da Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde aynı şovu gerçekleştirmeye kalktı.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Bolu Şube Başkanı Güllü Yaman, CHP'lilere Öğrenci Andı okutmaya çalıştı. Ancak bu çaba başarısızlıkla sonuçlandı.

CHP'liler Öğrenci Andı'nı yine yanlış okudu ViDEO

CHP'liler Öğrenci Andı'nı yine yanlış okudu

CHP'liler Öğrenci Andı'nı yine yanlış okudu

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