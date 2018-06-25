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CHP'liler partiye isyan etti

Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla hüsrana uğrayan CHP seçmeni, Genel Merkez önünde parti yöneticilerine oldukça tepkiliydi.

Haber Merkezi | 25.06.2018 - 08:13..
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CHP'liler partiye isyan etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 24 Haziran seçimlerine büyük umutlarla girdi ancak yine büyük bir yenilgiye uğradı.

GENEL MERKEZ ÖNÜNDE PROTESTO SESLERİ

CHP seçmenini, 24 Haziran öncesi çok fazla umutlandıran parti yönetimine tepkiler sert oldu. Dün gece geç saatlerde Ankara'da bulunan CHP Genel Merkezi önünde protesto sesleri yükseldi.

CHP'liler partiye isyan etti

BİR AÇIKLAMA YAPMADILAR

Ayrıca aşağı inerek seçmenleri sakinleştirmek isteyen yöneticilere isyan edildi. Özellikle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin bir açıklama yapmak için ortaya çıkmaması CHP'lileri kızdırdı.

CHP'liler partiye isyan etti

CHP'liler partiye isyan etti

CHP'liler partiye isyan etti

CHP'liler partiye isyan etti

CHP'liler partiye isyan etti

CHP'liler partiye isyan etti

CHP'liler partiye isyan etti

CHP'liler partiye isyan etti

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