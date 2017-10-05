MTV zammını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak da, zamlardan sonra tasarladıklarını belirttiği 'AK SLX' adını el arabasını tanıttı.

"BU ARACI TASARLADIK"

Hindistan, Vietnam, Kamboçya ve Çin'de kullanılan el arabasının artık Türkiye'de otomobillerin yerini alacağını söyleyen Başak, "Bu aracı İlçe Başkanlığı olarak hazırladık. Bir nebze olsun istihdam ve milli gelire faydası olacağını düşünüyoruz. Modeli 'AK SLX'. Çeyrek altının yerini gram altın, şehir içi araçlarının yerini de el arabalarının aldığı 15 yıllık iktidarın Türkiye'yi getirdiği durum ortadadır." diye konuştu.

Eylem, partili bir kadının el arabasına binerek meydanda tur atmasıyla sona erdi.

CHP'liler tasarladıkları yerli aracı tanıttı