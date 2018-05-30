taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.113
USD
4,5516
EURO
5,2537
ALTIN
189,99
PETR
75,1100

CHP'liler yerli otomobil yapamama konusunda iddialı

CHP'li vekiller her fırsatta Türkiye'nin yerli otomobil yapma çabasını eleştirerek, ümitsiz açıklamalar yapıyor.

Haber Merkezi | 30.05.2018 - 07:43..
  1. Haberler
  2. Politika
CHP'liler yerli otomobil yapamama konusunda iddialı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin “Otomobil Projesini devam ettirmem 20 yıl öncesinin projesi, yazılıma önem veririm” sözleri tartışma konusu olmuştu.

"PARALAR ÇÖPE GİTTİ"

CHP'li milletvekili Tahsin Tarhan, İnce'nin bu sözlerine açıklık getirmeye çalışarak, ”İktidar, ilk önce iflas etmiş bir firmanın haklarını satın almakla yerli otomobil yapmaya çalıştı. Saab marka otomobilin, yerli otomobil diye yutturmaya çalıştıkları makyajsız modeli otomotiv pazarında 2000-2010 yılları arasında yalnızca 677 adet sattı. 2010' da ise sadece 2 adet satıldı. Batmış bir markanın bu modeline milyonlarca lira ödeyerek vatandaşın parasını hiç etmeyin’ dedik. Dinletemedik… Talihsiz yatırımla 46 milyon avronun çöpe gitti.” dedi.

CHP'liler yerli otomobil yapamama konusunda iddialı

"MİLLETİN HAYALLERİYLE OYNANMASIN"

Tahan sözlerine şöyle devam etti: ”Milletin hayalleri ile oynanmasın. Şimdi her şey babayiğit ile sil baştan başlıyor. Otomobil üretmek, yol yapma, köprü yapma, müteahhitlik işlerine benzemez. Bu bir teknoloji yarışı, marka yarışıdır. Bugün dünyanın hiçbir otomobil markasıyla yarışmak kolay değildir.

"6 YILDIR ÜRETEMEDİLER"

Kimse ‘milli’ diyerek milletin hayalleri ile oynamasın. Yazılımını yazmadığımız, parçalarını ithal ettiğiniz ürüne kimse milli demesin. 6 yıldır maket bir otomobil bile üretemediler. Bu projeleri Cumhuriyetin fabrikalarını satanlar değil, Cumhuriyeti kuranlar yapacaktır”

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tuncay Özkan'dan Marmaray için Bülent Ecevit çıkışı

Tuncay Özkan'dan Marmaray için Bülent Ecevit çıkışı

513
Tuncay Özkan'dan canlı yayında Kelime-i Tevhid

Tuncay Özkan'dan canlı yayında Kelime-i Tevhid

580
ABD BMGK'yı İsrail için topluyor

ABD BMGK'yı İsrail için topluyor

112
Mahir Ünal'dan CHP'ye eski Türkiye eleştirisi

Mahir Ünal'dan CHP'ye eski Türkiye eleştirisi

98
ABD: Türkiye'nin S-400 almasında payımız var

ABD: Türkiye'nin S-400 almasında payımız var

54
Tandıra düşen fırıncı son anda kurtuldu

Tandıra düşen fırıncı son anda kurtuldu

32
Erdoğan: En ileri teknoloji neyse onu yapacağız

Erdoğan: En ileri teknoloji neyse onu yapacağız

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94