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CHP'lilerden İYİ Parti'ye sert tepki

İyi Parti'nin CHP ile ittifakına duyuduğu pişmanlığı dile getirmesi, CHP'lileri kızdırdı.

Haber Merkezi | 08.07.2018 - 15:05..
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CHP'lilerden İYİ Parti'ye sert tepki

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'ın 'CHP ile ittifak bize oy kaybettirdi' sözlerine İYİ Parti'ye geçen CHP milletvekilleri tepki gösterdi.

İYİ Parti için zorla istifa ettirilerek gönderilen 15 vekilden biri olan CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, "30 yıldır siyaset yapıyorum. Biz İYİ Parti'ye geçmeseydik, İYİ Parti seçime giremeyecek, Meclis'in bir parçası olamayacaktı. Aynı 2002 yılında yüzde 9.5'le baraj altında kalan Doğru Yol Partisi'nin durumuna geleceklerdi. İYİ Parti yüzde 9.96 oy aldığını unutmasın. Onların bize vefa borcu vardır. Genel başkanımızın talimatıyla demokrasi için biz İYİ Parti'ye gittik. Gittiğimiz için de pişman değiliz. İyi ki İYİ Parti Meclis'e geldi. Ama bu açıklamalar gerçekten bizi üzdü" diye konuştu.

"BU SÖYLEMİN AYAĞI YERE SAĞLAM BASMIYOR"

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ise, konuyla ilgili şunları söyledi: "İttifak üzerinden her iki parti de kazandı. Bu söylemin ayağı yere sağlam basmıyor. Tüm illerdeki sonuçlar oy durumları ve geçişleri açısından tek tek analiz edilmeli. Bu yapıldıktan sonra bir siyasi söyleme dönüştürülebilir.

"İYİ PARTİ BARAJ SORUNUNU BİZİM SAYEMİZDE ÇÖZDÜ"

Şimdi İYİ Parti bugün baraj sorunu olmadan milletvekili çıkarabildiyse -ki baraj sorunu olduğu görüldü- bu sonucu almalarını sağlayan seçime katılma yeterliliğini biz sağladık. Bugün vekil çıkardılarsa, Meclis'te grup kurdularsa bu CHP'nin demokrasinin önünü açmak adına yaptığı hamlesi sayesinde. Uzlaşı kültürüne ihtiyacımız var.

Hemen birbirimizi incitmek, yıpratmak çok doğru değil. Biz en azından buna dikkat etmeye gayret ediyoruz."

"İYİ PARTİ'Yİ SEÇİME BİZ SOKTUK"

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker de, "Biz demokrasi adına İYİ Parti'yi seçime soktuk. Ama İYİ Parti'nin seçimde alınan sonucu CHP'ye mal etmesi bence yapılan siyasi birlikteliğe karşı etik bir söylem olmamıştır. Takdiri Türk milleti verecektir" diye konuştu.

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