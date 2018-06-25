CHP'lilere uyarı: Eve dönün

Türkiye seçimini yaptı, CHP yine hüsranı yaşadı.
Seçim sonuçlarını CHP Genel Merkezi önünden takip eden partililer, sonuçları görünce isyan etmeye başladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı protestolar başlayınca, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan; partililere hitaben bir konuşma yaptı.
Genel merkezde rahat bir şekilde çalışmalarına devam edebilmeleri için partililerin evlerine gitmesi gerektiğini belirten Tuncay Özkan, "yönetim istifa" sloganlarının atılmaması gerektiğini söyledi.
"YARINA KADAR İZİN VERİN"
Tuncay Özkan, "İçeri geçeceğiz. Sandıktan gelen sonuçları girmeye devam edeceğiz. Sandık sonuçlarını YSK ile karşılaştırma yapalım. Yarın buyrun gelin. Yarına kadar izin verin çalışalım." ifadelerini kullandı.