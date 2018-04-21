CHP'lileri kızdıran söz: Kılıçdaroğlu 'Abbas yolcu'

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, dünkü Meclis Genel Kurul oturumunda CHP'lilerle atıştı. CHP'li vekiller Kılıçdaroğlu'nu savunmaya geçti.

"SANANE BUNDAN"

Muş'un Kemal Kılıçdaroğlu'nu "Er meydanına çağırır gibi çağrı yaptığını" söylemesi üzerine CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan "Sanane bundan. Sen kendi adayına bak." diyerek çıkıştı.

"ABBAS YOLCU"

Özkan'ın bu sözlerinin ardından Muş, "Sayın Kılıçdaroğlu da aday olursa kaybedeceğini ve kaybettikten sonra da CHP Genel Başkanlığından olacağını çok iyi biliyor yani Abbas yolcu olacağını çok iyi bildiği için aday olamıyor." diye yanıt verdi.

MUŞ'UN SÖZLERİNE SİNİRLENDİ

Tuncay Özkan Muş'un bu sözlerine sinirlenirken yanıt CHP Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'ndan geldi: "Onu Allah bilir, Allah bilir."