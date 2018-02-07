CHP'lileri zehirleyen kumanya konusunu savcılık çözecek

CHP'nin hafta sonu düzenlenen 36. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde, 100'den fazla zehirlenme vakası yaşandı. Bu kişilerden 68'i yatarak, diğerleri de ayakta tedavi edilirken, daha sonra tüm hastalar taburcu edildi.

Yaşanan ilk zehirlenme vakasıyla ilgili şikayetin, kurultayın ikinci günü akşam 18.40 sıralarında kendisine ulaştığını aktaran CHP Genel Müdürü Özgür Karakoç, ilk olarak tüm hastaların sevkini gerçekleştirdiklerini ve sağlık durumlarıyla ilgilendiklerini bildirdi.

HASTALAR TABURCU EDİLDİ

Yüzden fazla şikayet aldıklarını ve 5 Şubat saat 10.00 itibarıyla hastanelerdeki tüm hastaların taburcu edildiğini belirten Karakoç, hemen harekete geçtiklerini ve öncelikle dağıtılan kumanyalardan örnekleri analiz için Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerine ulaştırdıklarını vurguladı.

Ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nezdinde ihbarda da bulunduklarını aktaran Karakoç, salonda dağıtılan sulardan kumanyaya, adayların dağıttığı ikramlardan seyyar satıcıların ürünlerine kadar tüm yiyecek ve içeceği analize gönderdiklerini açıkladı.

Ankara Sağlık Müdürlüğü ile irtibat içinde olduklarını ve savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını vurgulayan Karakoç, "Sonuçlara göre, Halk Sağlığı Müdürlüğü olayla ilgili şikayetçi olacağı gibi biz de vatandaşlarımıza hukuki desteği sağlayacağız." dedi.

Ayrıca genel merkez yetkilileri kurultayın ilk günü ve ikinci günü saat 13.00'e kadar toplamda 12 bin kumanya dağıtıldığını, olayın dağıtımdan 5-6 saat sonra gerçekleşmesinin ise salon içi ve dışındaki tüm gıdaların şaibeli hale gelmesine neden olduğunu bildirdi.

BELEDİYELER DE ÇADIR KURDU

Öte yandan, kurultayın iki günü de Çankaya ve Yenimahalle belediyeleri tarafından salon dışında kurulan çadırlarda partililere çorba, çay ve poğaça ikram edildi. Dağıtılan bu ürünlerden de örneklerin analize gönderildiği belirtilirken, belediye yetkilileri ise tüm ürünlerin kendi aşçıları tarafından hazırlandığını, herhangi bir riske karşı poğaçalara peynir bile konulmadığını ifade etti.

Bu arada kurultaya kumanya sağladığı ileri sürülen Yıldız ve Reva yemek şirketleri ise suçlamaları reddederek, kurultayda şirketleri tarafından kumanya dağıtılmadığını ileri sürmüşlerdi.

Zehirlenme olayıyla ilgili sorumluların tespiti için savcılığın soruşturması sonucunun ortaya çıkması bekleniyor.