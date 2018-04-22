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CHP'lilerin Akşener'e geçmesine okeye dördüncü benzetmesi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 15 CHP'linin İYİ Parti'ye katılmasıyla ilgili "Mustafa Kemal'in 95 yıllık partisi, okeye dördüncü arayan parti haline geldi" yorumunu yaptı.

AA | 22.04.2018 - 15:54..
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Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin 15 milletvekili İYİ Parti'nin seçimlere katılabilmesi için İYİ Parti'ye geçti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'li 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye katılmasına yönelik AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi siyasetini geliştiremeyen, topluma bir şey vadedemeyen bir ana muhalefet partisi ile karşı karşıya bulunduklarını söyledi.

"YENİ BİR GÜNEŞ MOTEL OLAYI"

CHP'nin, geçmişteki muvazaalı hiçbir işinden ders almadığının anlaşıldığını vurgulayan Turan, "1978'in başında kurduğu 'Güneş Moteli', CHP'nin sonunu getirmişti. Yeni bir 'Güneş Motel' olayıyla karşı karşıyayız." dedi.

Turan, İYİ Parti sözcüsünün dün yaptığı açıklama ile seçime girme konusunda bir sıkıntılarının olmadığını dile getirdiğini, CHP'nin ise bugün ortada bir problem varmış gibi milletvekillerini İYİ Parti'ye pazarladığını ifade etti.

"MUSTAFA KEMAL'İN PARTİSİ OKEYE DÖRDÜNCÜ ARAYAN PARTİ HALİNE GELDİ"

Bunun, siyasi ahlaka sığmayan, utanç verici bir durum olduğunu belirten Turan, şunları kaydetti: "Türk siyasi tarihi, millete rağmen sahneye konan hiçbir senaryonun hayat bulmadığını bizlere göstermiştir. Ne yaparlarsa yapsınlar, Cumhur İttifakı ve Tayyip Erdoğan, seçimleri çok yüksek bir oy oranıyla kazanacak ve yeni Türkiye'yi inşa edecektir. Mustafa Kemal'in 95 yıllık partisini 'okeye dördüncü arayan' bir parti haline getirdiler. Makul hiçbir CHP'li bu filme rıza göstermeyecek, bu ahlak dışı iş birlikleri de milletin vicdanında mahkum olacaktır."

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