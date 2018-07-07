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CHP'lilerin Muharrem İnce'ye fısıldayan adam efsanesi

24 Haziran seçimlerinde hakkında birçok komplo teorisi üretilen Cumhurbaşkanı adayı İnce'nin YSK önündeyken arkasındaki şahısla ilgili iddiaları da o şahsın kendisi çürüttü.

Haber Merkezi | 07.07.2018 - 02:57..
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CHP'lilerin Muharrem İnce'ye fısıldayan adam efsanesi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran'da yapılan seçim sonrası sosyal medyada kendisi ve ailesinin kaçırıldığı, tehdit edildiği gibi iddialara bizzat hem sosyal medyadan hem de kameralar önünde itibar edilmemesini, bunların gerçek dışı olduğunu söylemiş, hatta bu iddiaları ortaya atanlara "paranoyak" demişti.

Ancak İnce hakkındaki komplo teorilerinden vazgeçemeyen bazı CHP'liler, bu kez de sandıkların kapanmasına yakın, Muharrem İnce'nin YSK önünde yaptığı konuşma sırasında, arkasında duran bir kişinin kulağına fısıldadığı sözcükler üzerinden benzer söylentileri devam ettirdiler.

İNCE'YE FISILDAYAN ADAM, CHP'NİN ADAYI ÇIKTI

Aslında o şahıs, CHP'nin Ankara 1. Bölge 7. Sıradan milletvekili adayı Mehmet Hadımi Yakuboğlu'ydu. Yakuboğlu, oy pusulalarına yönelik bir sıkıntı olduğu bilgisini iletmiş, İnce ise böyle bir zamanda YSK Başkanı ile görüşmenin yanlış anlaşılacağını söylemişti.

CHP'lilerin Muharrem İnce'ye fısıldayan adam efsanesi

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