taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.043
USD
4,7418
EURO
5,5102
ALTIN
195,48
PETR
74,6900

CHP'lilerin saldırdığı şehit annesi konuştu

Bursa'da kurulan CHP standına "Teröristlerle nasıl el sıkışırsınız" sözleriyle tepki gösteren şehit annesi saldırıya uğradı.

AA | 19.06.2018 - 08:57..
  1. Haberler
  2. Gündem
CHP'lilerin saldırdığı şehit annesi konuştu

AK Parti Bursa Milletvekili ve 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı Osman Mesten, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, MHP Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz, MHP Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve Bursa Milletvekili adayı Muhammet Tekin, Güngör'ü evinde ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Şehit annesi Güngör, basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu Mehmet Güngör'ün 2008 yılında Giresun'da şehit olduğunu anlattı.

CHP'lilerin saldırdığı şehit annesi konuştu

Bursa'da Ulu Cami'ye namaz kılmaya gittiği sırada kendisine CHP'nin seçim standından broşür vermek istediklerini, bunu da almak istemediğini söylediğini aktaran Güngör, şunları kaydetti:

"AK PARTİ'NİN PARA VERİP BU OLAYI YAPTIRDIĞINI SÖYLÜYORLAR"

"Ben onlara 'Sizin cumhurbaşkanı adayınız gidip Edirne'de PKK'yı ziyaret etti, siz de gelmiş bana afiş uzatıyorsunuz' dedim. Daha sonra afişini alıp attım. Bunun üzerine oradaki kadınlar bize saldırdı. Bana saygısızlık yapıp, tepki verdiler. Ben de onlara tepki verdim. Olayda MHP'liler beni ayırdı. Onlar olmasaydı beni linç edeceklerdi. Üstüme saldırıp kollarımı yırttılar. Bunun üzerine ben de karakola gidip onlardan şikayetçi oldum. Daha sonra beni ikna ettiler, şikayetimden vazgeçtim. Olayların daha da büyümesini istemiyorum. Benim kimseden bir beklentim yok. Benim şehit annesi olmadığımı, AK Parti'nin para verip bu olayı yaptırdığını söylüyorlar. Gelsinler görsünler evimi."

CHP'lilerin saldırdığı şehit annesi konuştu

Bursa'da şehit annesine saldırı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Enes Kanter'in babası ByLock'çu çıktı

Enes Kanter'in babası ByLock'çu çıktı

23
Mardin'de HDP'nin miting hüsranı

Mardin'de HDP'nin miting hüsranı

81
Erdoğan'a selfie yağmuru

Erdoğan'a selfie yağmuru

25
Meral'in gençlerinden toplu istifa

Meral'in gençlerinden toplu istifa

89
Fethiye'de 250 metreden düşen kadın yaşamını yitirdi

Fethiye'de 250 metreden düşen kadın yaşamını yitirdi

78
Bahçeli: Reklam olsun diye aday olmam

Bahçeli: Reklam olsun diye aday olmam

127
Dünya Kupası'nda sinek skandalı

Dünya Kupası'nda sinek skandalı

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM