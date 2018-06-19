CHP'lilerin saldırdığı şehit annesi konuştu

AK Parti Bursa Milletvekili ve 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı Osman Mesten, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, MHP Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz, MHP Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve Bursa Milletvekili adayı Muhammet Tekin, Güngör'ü evinde ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Şehit annesi Güngör, basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu Mehmet Güngör'ün 2008 yılında Giresun'da şehit olduğunu anlattı.

Bursa'da Ulu Cami'ye namaz kılmaya gittiği sırada kendisine CHP'nin seçim standından broşür vermek istediklerini, bunu da almak istemediğini söylediğini aktaran Güngör, şunları kaydetti:

"AK PARTİ'NİN PARA VERİP BU OLAYI YAPTIRDIĞINI SÖYLÜYORLAR"

"Ben onlara 'Sizin cumhurbaşkanı adayınız gidip Edirne'de PKK'yı ziyaret etti, siz de gelmiş bana afiş uzatıyorsunuz' dedim. Daha sonra afişini alıp attım. Bunun üzerine oradaki kadınlar bize saldırdı. Bana saygısızlık yapıp, tepki verdiler. Ben de onlara tepki verdim. Olayda MHP'liler beni ayırdı. Onlar olmasaydı beni linç edeceklerdi. Üstüme saldırıp kollarımı yırttılar. Bunun üzerine ben de karakola gidip onlardan şikayetçi oldum. Daha sonra beni ikna ettiler, şikayetimden vazgeçtim. Olayların daha da büyümesini istemiyorum. Benim kimseden bir beklentim yok. Benim şehit annesi olmadığımı, AK Parti'nin para verip bu olayı yaptırdığını söylüyorlar. Gelsinler görsünler evimi."

Bursa'da şehit annesine saldırı

