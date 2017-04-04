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CHP'linin denize dökmek istedikleri PKK ve FETÖ'ymüş

Geçtiğimiz günlerde 'Evet çıksa bile sizi denize dökeriz diyen' CHP'li Hüsnü Bozkurt, şimdi de FETÖ ve PKK'yı kastettiğini açıkladı.

04.04.2017 - 11:14
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Halk TV'de Uğur Dündar'ın moderatörlüğünü yaptığı Halk Arenası programında skandal bir açıklamaya imza atan CHP Konya Milletvekili Bozkurt, Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programına katıldı.

PKK'YI, FETÖ'YÜ KASTETTİM

Canlı yayınlanan programa bağlanan Hüsnü Bozkurt, sözleriyle 'evet' diyecek seçmeni değil; PKK, FETÖ gibi terör örgütlerini kastettiğini açıkladı.

Ayrıca; Nihat Doğan'ın "haramzadeler diyerek kimi kastettiniz" sorusuna CHP Milletvekili; "Haramzadeler, bu ülkenin ekmeğini yiyip; Gabar'da Cudi'de bu ülkenin askerine kurşun sıkanlardır." diye cevap verdi.

CHP'linin denize dökmek istedikleri PKK ve FETÖ'ymüş VİDEO

Erdoğan'dan CHP'li vekile sert tepki haberi
CHP'linin denize dökmek istedikleri PKK ve FETÖ'ymüş

Başbakan Yıldırım'dan CHP'li Hüsnü Bozkurt'a tepki haberi
CHP'linin denize dökmek istedikleri PKK ve FETÖ'ymüş

'Evetçileri denize dökeriz' diyen vekile soruşturma haberi
CHP'linin denize dökmek istedikleri PKK ve FETÖ'ymüş

CHP'li vekil: Evet çıksa bile sizi denize dökeriz haberi
CHP'linin denize dökmek istedikleri PKK ve FETÖ'ymüş

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