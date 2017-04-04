Halk TV'de Uğur Dündar'ın moderatörlüğünü yaptığı Halk Arenası programında skandal bir açıklamaya imza atan CHP Konya Milletvekili Bozkurt, Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programına katıldı.
PKK'YI, FETÖ'YÜ KASTETTİM
Canlı yayınlanan programa bağlanan Hüsnü Bozkurt, sözleriyle 'evet' diyecek seçmeni değil; PKK, FETÖ gibi terör örgütlerini kastettiğini açıkladı.
Ayrıca; Nihat Doğan'ın "haramzadeler diyerek kimi kastettiniz" sorusuna CHP Milletvekili; "Haramzadeler, bu ülkenin ekmeğini yiyip; Gabar'da Cudi'de bu ülkenin askerine kurşun sıkanlardır." diye cevap verdi.
CHP'linin denize dökmek istedikleri PKK ve FETÖ'ymüş VİDEO