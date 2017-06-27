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CHP'nin 12 maddelik Adalet Yürüyüşü genelgesi

Genelgeye göre; yürüyüşe katılanlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne geçemeyecek. Yürüyüştekilerin CHP Lideri ile fotoğraf çekilmesi de yasak.

27.06.2017 - 13:53
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı Adalet Yürüyüşü'yle ilgili 12 maddelik genelge yayınlandı.

EN ÖNDE KILIÇDAROĞLU OLACAK

Genelgenin ilk maddesinde Kılıçdaroğlu'nun her zaman önde tek başına yürüyeceği ifade edildi.

CHP Lideri'nin önüne geçmeye izin verilmeyeceğinin belirtildiği genelgeye göre; yalnızca sembolik isimlerin ya da kanaat önderlerinin Kılıçdaroğlu'nun yanında yürümesine izin verilecek.

CHP'nin 12 maddelik Adalet Yürüyüşü genelgesi

FOTOĞRAF YASAK

Genelgenin 4. maddesinde ise, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile istisnai durumlar dışında fotoğraf çekilmenin yasak olduğu belirtildi.

İŞTE O GENELGE

CHP'nin 12 maddelik Adalet Yürüyüşü genelgesi

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