taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.578
USD
3,5176
EURO
3,9500
ALTIN
143,62
PETR
49,0000

CHP'nin 15 Temmuz raporu

CHP, 15 Temmuz'da millete silah çekerek yönetime el koymaya çalışan FETÖ'den çok, AK Parti iktidarının suçlandığı bir rapor hazırladı.

12.06.2017 - 14:34
  1. Haberler
  2. Gündem
CHP'nin 15 Temmuz raporu

CHP, TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunun raporuna karşın CHP’nin hazırladığı muhalefet şerhini açıkladı.

300 SAYFALIK RAPORUN ÖZETİ: KONTROLLÜ DARBE

CHP’li Aykut Erdoğdu 15 Temmuz darbe girişimi öngörülen, önlenemeyen ve sonuçları kullanılan kontrollü darbe olarak tarihe geçmiştir. Bu muhalefet şerhi darbe girişiminde şehit olan yurttaşlarımızın aziz hatıralarına ve gazilerimize adanmıştır.” dedi.

CHP'nin 15 Temmuz raporu

CHP'nin raporunda "Kanlı ve hain kalkışma bu memleketin masum yurttaşları için beklenmeyen, şok edici ve dehşet verici bir gelişme olmuştur. Ancak bu hain darbe girişiminin olacağını bilen ve bekleyenler de vardır." değerlendirmesi yapıldı.

İŞTE CHP'NİN 15 TEMMUZ RAPORUNUN TAMAMI

İlginizi Çekebilir
Terör operasyonlarının 1 haftalık bilançosu
İçişleri Bakanlığı, son bir haftada 38 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Büyüme rakamları açıklandı
TÜİK'in açıklamasına göre; Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüdü.
HDP'li vekil cinsel içerikli videoyu fav'a attı
HDP, Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün cinsel içerikli bir videoyu Twitter'da fav'a atmasının hacklenme sonucu olduğunu açıkladı.
Kuveyt Katar ile diyalog kurmak istiyor
Katar ile diplomatik ilişkilerini kesen ülkeler arasına giren Kuveyt, sorunun çözümü konusunda istekli olduğunu açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arda Turan'dan Saffet Sancaklı'ya cevap

Arda Turan'dan Saffet Sancaklı'ya cevap

89
Kuveyt Katar ile diyalog kurmak istiyor

Kuveyt Katar ile diyalog kurmak istiyor

51
Arda Turan'dan canlı yayında açıklamalar

Arda Turan'dan canlı yayında açıklamalar

166
HDP'li vekil cinsel içerikli videoyu fav'a attı

HDP'li vekil cinsel içerikli videoyu fav'a attı

78
Fatih Terim: Gazetecileri uçağa ben aldım

Fatih Terim: Gazetecileri uçağa ben aldım

168
Güvenlik güçleri HDP'li vekilden şikayetçi oldu

Güvenlik güçleri HDP'li vekilden şikayetçi oldu

133
Kemal Kılıçdaroğlu 'Kitap Günleri'ni ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu 'Kitap Günleri'ni ziyaret etti

97
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM