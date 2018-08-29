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CHP'nin 24 Haziran mağlubiyeti toplantısı

CHP'nin 24 Haziran yenilgisini değerlendirdiği ve ODTÜ'lülerin sunum yaptığı Parti Meclisi toplantısı 8 saat sürdü.

AA | 29.08.2018 - 21:13..
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CHP'nin 24 Haziran mağlubiyeti toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde düzenlenen toplantı yaklaşık 8 saat sürdü.

ODTÜ'LÜLER 24 HAZİRAN'I DEĞERLENDİRDİ

Toplantıda, 24 Haziran'da yapılan seçim sonuçlarıyla ilgili ODTÜ'de akademisyen bir ekibin hazırladığı raporun sunumu yapıldı.

Yaklaşık 3 saat süren sunumda rakamlar üzerinden akademik bir değerlendirme yapıldığı belirtilirken, sunumda, CHP'nin sahip olduğu büyükşehirlerin tamamında oy kaybı yaşadığının altının çizildiği öğrenildi.

İLÇELERDE EN BÜYÜK OY KAYBI ÇANKAYA'DA

İlçe bazında da değerlendirmeler yapılan sunumda en büyük oy kaybının ise Çankaya ilçesinde olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

SERT TARTIŞMALAR YAŞANDI

PM'de, partide değişim isteyen üyelerle yönetim arasında sert geçen tartışmalar yaşandığı da öğrenildi. Değişim isteyen üyelerin milletvekili seçimleri sırasında yanlış yöntem izlendiğini savunduğu, yönetimin ise bunu kabul etmediği kaydedildi. Aynı üyelerin "küsen seçmenlerin" kazanılması gerektiği yönündeki önerisinin ise yönetim tarafından "küsen seçmen olmadığı" gerekçesiyle kabul edilmediği belirtildi.

Yönetimin "yerel seçimlerde sürpriz aday olacağı" yönündeki açıklamalarının da PM'de tartışma konusu olduğu, bazı üyelerin buna, "sürpriz adaya gerek yok, tabandan, parti örgütünden, halkın içinden adaylar olmalı" diye tepki gösterdiği ifade edildi.

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Kılıçdaroğlu 24 Haziran seçim sonuçlarını değerlendirecek haberi
CHP'nin 24 Haziran mağlubiyeti toplantısı

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