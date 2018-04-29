taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.614
USD
4,0421
EURO
4,9048
ALTIN
172,31
PETR
74,4200

CHP'nin 81 il başkanı cumhurbaşkanı adayını oyladı

Kılıçdaroğlu'nun Kayseri'de bir araya geldiği 81 il başkanına, Cumhurbaşkanı olarak görmek istedikleri aday sorularak oylama yapıldı.

DHA | 29.04.2018 - 10:58..
  1. Haberler
  2. İç Haber
CHP'nin 81 il başkanı cumhurbaşkanı adayını oyladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri Erciyes'teki otelde, 81 il başkanı ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'nun, basına kapalı olarak yaptığı toplantıda, partisinin Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili süreci konuştuğu öğrenildi.

TAHTA SANDIĞA OY ATTILAR

Toplantının sonunda ise bir tahta sandık getirilerek 81 başkana Cumhurbaşkanı olarak görmek istedikleri aday soruldu.

SONUÇ AÇIKLANMADAN KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERİLDİ

İl başkanları, 24 Haziran seçimlerinde görmek istedikleri Cumhurbaşkanı adayını gizli olarak oyladı. Sandıktan çıkan kağıtlar, parti yöneticileri tarafından, sonuç açıklanmadan bir poşete konularak Kılıçdaroğlu'na verilmek üzere teslim alındı.

CHP'nin 81 il başkanı cumhurbaşkanı adayını oyladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Aksaray'da nesli tehlikede olan alaca sansar görüntülendi
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’nce Aksaray’da yapılan arazi çalışmalarında, nesli tehlikede olan alaca sansar görüntülendi.
Çukurca'da sınırın sıfır noktasında 'foto safari'
Hakkari'nin, Irak sınırına sıfır noktadaki Çukurca ilçesinde kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle 'foto safari' düzenlendi.
TSK'ya yeni bomba atar mühimmatı geliyor
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımı için Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından yeni bir otomatik bomba atar mühimmatı geliştirildi.
11 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
Manisa merkezli 11 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 15 muvazzaf subay ve astsubay gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
18 yaşındaki Asuman Sülkü milletvekili aday adayı oldu

18 yaşındaki Asuman Sülkü milletvekili aday adayı oldu

179
Claude Juncker: Avrupa güç kaybediyor

Claude Juncker: Avrupa güç kaybediyor

62
Yılmaz Özdil: CHP kazanamayacağını biliyor

Yılmaz Özdil: CHP kazanamayacağını biliyor

90
ABD'den Menbiç'te ortak çalışma kararı

ABD'den Menbiç'te ortak çalışma kararı

27
Cansu Dere ile Metin Akdülger aşk arifesinde

Cansu Dere ile Metin Akdülger aşk arifesinde

13
İrem Derici bekarlıktan şikayetçi

İrem Derici bekarlıktan şikayetçi

20
Kim Milyoner Olmak İster'de komik anlar

Kim Milyoner Olmak İster'de komik anlar

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM