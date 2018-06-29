CHP'nin 81 ilde Soylu protestosunda organize sorunu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; 'CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye. Bu kadar basit. Onların gideceği bir adres var. O adresi de göstereceğiz. PKK mensuplarının cenazeleri var. Biz onları çok kısıtlı kaldırtıyoruz. Onlara bir kişilik kontenjan ayıracağız. Sandıkta beraberlerse cenazede de olacaklar." sözleri 81 ildeki CHP İl başkanlıkları tarafından eşzamanlı olarak protesto edildi.

İstanbul'daki protesto Şişhane Meydanı'nda saat 11.00'da gerçekleşti.

BİLDİRİYİ OKUYAMADILAR

CHP'nin sözcülüğünü yapan Halk Tv'de program yapan Ayşenur Arslan ise CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bildiriyi okuyacağı sırada canlı yayına bağlandı ancak organize olamayan CHP'liler bir türlü açıklama yapamayınca Arslan'ı çıldırttı.

Ayşenur Arslan'dan CHP'lilere tepki ViDEO

"BİR KAĞITTAN BİR ŞEY OKUYARAK NE OLUYOR?"

Bir türlü organize olamayan CHP'lilere ağzına geleni söyleyen Arslan "Çok basit bir şey söyleyeceğim. Bundan sonra ben başta -mış gibi yapmayacağım, siz de yapmayın. Buna CHP'lilerde dahil. Bakın bu tepki değil. Bu organizasyon değil. Çok özür dilerim ama değil. 81 ilde bir kağıttan bir şey okuyarak ne oluyor? Bu mudur mücadele yöntemi ?" diye konuştu.

"ŞEHİTLERİMİZ ARASINDA AYRIM YAPMIYORUZ"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun okuduğu bildiride şu ifadeler yer alıyor:

"Şehitlerimiz arasında ayrım yapan anlayış, şimdi de şehit cenazeleri üzerinden milleti bölmek peşindedir. Şehitlerimiz siyasi partilerin değil milletimizin evlatlarıdır."

"ORTAYA ÇIKABİLECEK OLAYLARIN TEK SORUMLUSU SÜLEYMAN SOYLU VE İKTİDARDIR"

"Terörün kökünün kazınması ve bir daha şehitlerimizin gelmemesi en büyük arzumuzdur." diyen Canan Kaftancıoğlu, "Ancak şehit cenazeleri olması durumunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız ve örgütlerimiz tam kadro halinde orada şehitlerimizin huzurunda olacaklardır. Hiç kimsenin bunu engellemeye gücü yetmeyecektir. Ortaya çıkabilecek olayların tek sorumlusu Süleyman Soylu ve ona imkan veren iktidardır" diye konuştu.

"KENDİSİNE 5 KURUŞLUK DAVA AÇACAĞIM"

Kaftancıoğlu, "Birazdan da Cumhuriyet Savcılığına giderek yalan ve iftiraları nedeniyle kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağım ve ederi kadar kendisine 5 kuruşluk dava açacağım." ifadelerini kullandı.