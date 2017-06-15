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CHP'nin Adalet Yürüyüşü'nün ilk günü tamamlandı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Enis Berberoğlu yürüyüşünün bugünkü bölümü 4 saatte son buldu.

15.06.2017 - 17:49
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CHP'nin Adalet Yürüyüşü'nün ilk günü tamamlandı

Kemal Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'nun MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili davada hapis cezasına çarptırılması ve tutuklanmasına tepki için Güvenpark'tan başlattığı "Adalet yürüyüşü"nün bugünkü bölümünü tamamladı.

Batıkent'teki 75. Yıl Hipodromu yakınlarında, Çankaya ve Yenimahalle Belediyeleri'nce oluşturulan alanda yürüyüşüne ara veren Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"UMARIM HEDEFE ULAŞIRIZ"

Adalet yürüyüşünün birinci etabını tamamladıklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Yorgun değiliz, kararlıyız, endişeli değiliz. Umarım hedefe ulaşırız. Az önce bir haber geldi, bir gazeteci arkadaşımızın serbest bırakıldığına ilişkin. Bu bizi mutlu etti. İnşallah İstanbul'a vardığımızda gönül ister ki hapiste hiçbir gazeteci kalmasın." ifadesini kullandı.

CHP'nin Adalet Yürüyüşü'nün ilk günü tamamlandı

"ADALET İÇİN YÜRÜYORUZ"

Yolda zaman zaman provokatif eylemlerin olmasına rağmen, tahriklere kapılmadıklarını anlatan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Biz haklıyız, adalet için yürüyoruz, yürümeye devam edeceğiz. Gün gelecek, bugün adaletsizliği yaratanlar için de adalet geçerli bir kavram olacak. Onlara da adalet lazım olacak. Biz, onlar adaletsiz yargılandıkları zaman yine yollarda olacağız. Adalet, bu ülkede yaşayan 80 milyon vatandaşın hak ettiği bir olgudur. Dolayısıyla kararlılıkla, azimle yolumuza devam edeceğiz."

CHP'nin Adalet Yürüyüşü'nün ilk günü tamamlandı

CHP'nin Adalet Yürüyüşü'nün ilk günü tamamlandı

CHP'nin Adalet Yürüyüşü'nün ilk günü tamamlandı

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