CHP'nin Almanya'daki toplantısı iptal oldu

CHP'nin Almanya’nın Oberhausen kentinde düzenlediği referandum toplantısına CHP NRW Birliği’nin 1112 üyesinden 400’e yakınının geldiği açıklandı. Kurultay yapılamayınca, CHP NRW Birliği Başkanı Cemal Bulut katılımcılar ile kısa bir konuşma yaptı.

"ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI, ÜZGÜNÜM"

CHP NRW Birliği Başkanı Cemal Bulut, “Çoğunluk sağlanamadı. Üçüncü kurultayımızı iki hafta sonra gerçekleştireceğiz. Kurultayın gerçekleşememesinden dolayı ne kadar üzgünsem, bir avuç insanla başladığımız yolda, bugün binleri bulmamızdan dolayı da sevinçliyim. Hep birlikte çalıştık ve bugün bin 500’e yakın aktif ve oy kullanma hakkına sahip bin 112 üyemiz mevcut. Hep birlikte bu başarıya ulaştık. Referandum sürecinde de hep birlikte çalışarak, Türkiye’nin içinde bulunduğu karanlık tabloyu aydınlatacağız” dedi.



CHP'nin çoğunluk sağlanamadığı için iptal olan referandum toplantısı





YILDIRIM'IN OBERHAUSEN KENTİNDEKİ REFERANDUM TOPLANTISINA BİNLER KATILMIŞTI

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım’ın Oberhausen'de 8 gün önce yaptığı "Memleket Sevdalıları Evet Diyor” başlıklı anayasa referandumuyla ilgili toplantıya ise binler katıldı.

Ak Parti'nin aynı kentte binlerce kişinin katılımıyla düzenlediği toplantı

TÜRK VATANDAŞLARINDAN YOĞUN İLGİ

Almanya ve Avrupa’nın çeşitli kentlerinden gelen Türk vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiği "Memleket Sevdalıları Evet Diyor" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) içindeki asker kılığındaki teröristlerle yargıdaki teröristlerin tasfiye edildiğini, kamudaki teröristlerin de tasfiye edilmesinin sürdüğünü belirtmişti.