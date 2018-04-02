CHP'nin Ankara kulisleri hareketlendi

Parti liderliği için iki defa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne çıkan, ikisinde de kaybeden Muharrem İnce'nin adı Ankara'da büyükşehir belediyesi adaylığı için geçiyor.

CHP'de yerel seçim maratonu başladı. Partinin stratejisi bu ay içinde belirlenecek.

Bu arada CHP'nin İstanbul ve Ankara'da göstereceği adaylar merak ediliyor. İstanbul'da Kürt seçmenden de oy alabilmek için sol ağırlık bir ismin aday gösterilebileceği konuşuluyor.

ANKARA'YA İNCE ADAY

Ankara'da ise durum farklı. Partide Kılıçdaroğlu'na etkili muhalefet eden tek isim Muharrem İnce'nin Ankara adayı yapılabileceği kulislerde konuşuluyor. Bugüne kadar Muharrem İnce'nin adı hiç yerel yönetimlerle anılmamıştı.

İnce'nin parti liderliğiyle anılması, Kılıçdaroğlu'nun rakibini belediye adaylığıyla kazansa da kaybetse de genel merkezden uzaklaştırması için bir fırsat olacağı yönünde yorumlanıyor.

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