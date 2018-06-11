CHP'nin anketi Akşener'i kızdıracak

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala hangi partinin ve hangi adayın yüzde kaç oy alacağı merak konusu. Anket şirketlerinin yaptığı araştırmaların sonuçları herkes tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Siyasiler bu süreçte, doğal olarak, kendi oylarının beklenenin üzerinde çıkacağı yönünde değerlendirmeler yapıyor.

CHP'li vekil Mehmet Bekaroğlu, bir anket paylaşarak partilerin ve cumhurbaşkanı adaylarının oy oranlarını açıkladı. Bekaroğlu bu anketi "Kimse kızmasın" diyerek açıkladı.

CHP ANKETİNDE AK PARTİ OYLARININ DÜŞÜK GÖSTERİLMESİ ANLAŞILIR BİR DURUM

Ankette, birçok araştırma şirketine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'nin oyları en az yüzde 5 oranında daha düşük. Ancak bu anlaşılabilir bir durum. Zira CHP'nin, kendisinden oy beklentisi her zaman yüksek olurken iktidar partisinin oylarının büyük ölçüde azalmış olacağı her seçim döneminin konusu.

DEMİRTAŞ AKŞENER'İ GEÇİYOR

Ancak bu ankette ilginç olan Meral Akşener ve İyi Parti'nin oyları oldu. Ankete göre Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olarak yalnızca yüzde 8.2 oy alırken HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş yüzde 10.7 oy alıyor. Bu oy oranı Akşener'in beklentisinin çok altında. Bu sonuçlar Akşener'in CHP'ye kızmasına yol açabilir.

KARAMOLLAOĞLU BEKLENENİN ÜZERİNDE

Ayrıca ankette CHP'nin diğer muhalefet partileri arasında ideolojik farklılığa rağmen en çok anlaştığı fakat kendi için tehlike teşkil etmeyen Saadet Partisi'nin oyları da beklenenin üzerinde. Saadet Partisi yüzde 4.4 oy alırken Karamollaoğlu diğer anketlerdeki gibi yüzde 1-2 bandında değil, yüzde 3'ün üzerinde görünüyor.

Ankete göre cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 45.6

Muharrem İnce: Yüzde 32.2

Selahattin Demirtaş: Yüzde 10.7

Meral Akşener: Yüzde 8.2

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 3.1

Doğu Perinçek: Yüzde 0.2