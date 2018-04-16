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CHP'nin Bingöl'deki oturma eylemi 5 dakika sürdü

Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün OHAL'i protesto etmek için ülke genelinde başlattığı oturma eylemi Bingöl'de 1 saat yerine 5 dakika sürdü.

DHA | 16.04.2018 - 16:37..
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Bingöl'de, Genç Caddesi Saat Kulesi önünde yapılan oturma eyleminde CHP İl Başkanı Ahmet Bazencir konuştu.

"CAN VE MAL GÜVENLİĞİ KALMAMIŞTIR"

Türkiye'nin 21 aydır OHAL ile yönetildiğine dikkat çeken Bazencir, "OHAL rejimi, insan haklarını, ifade özgürlüğünü ve her türlü protesto eylemini baskılamanın da aracı olmuştur. KHK’lar eliyle parlamento, yani halkın iradesi gasp edilmiştir. Türkiye’yi tek tipe sokmak için sendikalar, meslek oda ve birlikleri ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik operasyonların ardı arkası kesilmemiştir. AKP iktidarının muhaliflere bir sopa olarak kullandığı OHAL giderek bu faşizan sınırlarını bile aşmış; sağcı-solcu, muhafazakâr-sosyal demokrat, kimseyi ayırmadan tüm toplumu baskı altına alan otoriter bir rejime dönüşmüştür. OHAL ile ülkemizde hiç kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır" dedi.

1 SAAT YERİNE 5 DAKİKA SÜRDÜ

Saat Kulesi önündeki 1 saatlik oturma eylemi, 5 dakika sürdü. Konuşmadan sonra oturma eylemi yapan partitiler yaklaşık 5 dakika sonra dağıldı.

CHP'nin Bingöl'deki oturma eylemi 5 dakika sürdü

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