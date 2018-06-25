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CHP'nin birinci çıktığı 5 batı ilinde HDP'nin oyu arttı

CHP'nin son dönemdeki seçimlerde ilk sırada çıktığı İzmir, Aydın, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, bu seçimde oyu düşerken HDP'nin oyunun arttığı gözlendi

AA | 25.06.2018 - 00:48..
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2018 Milletvekili Genel Seçimi'ndeki kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin yüksek oy oranı aldığı İzmir, Aydın, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 1 Kasım 2015 genel seçimlerine göre aldığı oy oranı düştü, bu illerde HDP'nin yükselişi dikkati çekti.

İZMİR

İzmir'de, CHP'nin 2015'de aldığı yüzde 46,8'lik oy oranı, kesin olmayan 24 Haziran seçimlerine göre yüzde 41,8'e gerilerken, HDP'nin yüzde 8,6 olan oyu ise yüzde 11,4'e yükseldi.

CHP'nin birinci çıktığı 5 batı ilinde HDP'nin oyu arttı

AYDIN

Aydın'da, 2015'te yüzde 40,8 olan CHP'nin oy oranı yüzde 34,2'ye geriledi, HDP'nin oyları yüzde 7'den yüzde 9,2'ye çıktı.

CHP'nin birinci çıktığı 5 batı ilinde HDP'nin oyu arttı

EDİRNE, KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ

CHP'nin Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki oy oranları da kesin olmayan sonuçlara göre 1 Kasım 2015'e göre düştü. HDP ise 1 Kasım seçimleri oy oranları baz alındığında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da oyunu arttırdı.

CHP'nin 1 Kasım 2015'deki oyları; Edirne'de yüzde 57 iken yüzde 46, Kırklareli'nde yüzde 55,7 iken yüzde 48,1, Tekirdağ'da ise yüzde 45,7 iken yüzde 38,6 oldu.

HDP'nin oyları ise Edirne'de yüzde 2,1'den yüzde 3,4'e, Kırklareli'nde yüzde 1,8'den yüzde 3,1'e, Tekirdağ'da ise yüzde 4,4'den yüzde 6,3'e yükseldi. CHP ve HDP'nin iki seçim arasındaki oy oranları ise şöyle oluştu:

İller

CHP

HDP

1 Kasım 2015

24 Haziran 2018

1 Kasım 2015

24 Haziran 2018

İzmir

46,8

41,8

8,6

11,4

Aydın

40,8

34,2

7

9,2

Edirne

57

46

2,1

3,4

Kırklareli

55,7

48,1

1,8

3,1

Tekirdağ

45,7

38,6

4,4

6,3

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