CHP'nin blöfü HDP'ninkinden de kısa sürdü

Evet oylarının üstün geldiği 16 Nisan referandumu sonrası Hayır cephesi sonuçları bir türlü kabullenemiyor.

Özellikle CHP ve HDP'nin başını çektiği Hayır grubu, seçimlere hile karıştırıldığını ileri sürerek referandumun iptalini talep ediyor.

CHP SİNE-İ MİLLETE DÖNECEKTİ, VAZGEÇTİ

CHP kanadından bugün yapılan açıklama ise başka bir tartışmanın kapısını araladı. CHP sözcüsü Selin Sayek Böke, partisinin sine-i millete dönmek dahil her ihtimali değerlendirdiğini ileri sürdü. Haber gündeme bomba gibi düştü ancak kısa bir süre sonra CHP karar değiştirdi ve "Sine-i millete dönmek fikri uygulanmayacaktır" denildi.

HDP'NİNKİ 2 GÜN SÜRMÜŞTÜ, CHP'NİNKİ 2 SAAT BİLE SÜRMEDİ

Hatırlanacağı üzere PKK'nın siyasi uzantısı HDP de bir zamanlar sine-i millete dönme kararı almış, 2 gün boyunca Meclis'e gelmemişlerdi. Terör örgütü PKK'nın aklıyla alınan karar kamuoyunda büyük tepki çekmiş ve 2 gün sonra Meclis'te gelmişlerdi. CHP'nin aldığı karar ise HDP'nin 2 günlük boykotu bir yana, 2 saat bile sürmedi.