CHP'nin Cevat Kellesi 120 GB'lık görüntü topladı

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

120 GB'LIK GÖRÜNTÜ

Anayasa değişikliğine ilişkin kanunun Meclis'teki görüşmelerinde anayasanın ve içtüzük kurallarının ihlal edildiğini savunan Şeker, şunları söyledi: "Şu anda ikinci tur oylamalarının baştan sona açık olarak yapıldığına dair 120 GB'lık görüntü genel merkezimize teslim edildi.

"AYM'YE SUNULACAK"

Bu görüntüler Anayasa Mahkemesine sunulduğunda ortada bir Anayasa Mahkemesi var mı yok mu hep birlikte göreceğiz. Eğer Anayasa Mahkemesi olumsuz bir karar verirse orada yetki, görev halka düşüyor. Halk hukuku, demokrasiyi tekrardan tesis etmek için sandıkta üzerine düşeni yapacaktır."

BURNU KIRILAN, AYAĞI ISIRILAN..

Anayasa değişikliği için yapılan görüşmelerde tansiyon iyice yükselmişti. AK Partili bir vekilin burnu kırılmış başka bir vekilin ise bacağı ısırılmıştı. Bu görüntüler Ali Şeker'in kayıtlara arasına girmedi..

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