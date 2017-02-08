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CHP'nin Cevat Kellesi 120 GB'lık görüntü topladı

Anayasa görüşmeleri sırasında sürekli kayıtta olan CHP'li Ali Şeker, 120 GB'lık görüntüyü AYM'ye sunacaklarını söyledi.

08.02.2017 - 15:13
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CHP'nin Cevat Kellesi 120 GB'lık görüntü topladı

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

120 GB'LIK GÖRÜNTÜ

Anayasa değişikliğine ilişkin kanunun Meclis'teki görüşmelerinde anayasanın ve içtüzük kurallarının ihlal edildiğini savunan Şeker, şunları söyledi: "Şu anda ikinci tur oylamalarının baştan sona açık olarak yapıldığına dair 120 GB'lık görüntü genel merkezimize teslim edildi.

"AYM'YE SUNULACAK"

Bu görüntüler Anayasa Mahkemesine sunulduğunda ortada bir Anayasa Mahkemesi var mı yok mu hep birlikte göreceğiz. Eğer Anayasa Mahkemesi olumsuz bir karar verirse orada yetki, görev halka düşüyor. Halk hukuku, demokrasiyi tekrardan tesis etmek için sandıkta üzerine düşeni yapacaktır."

BURNU KIRILAN, AYAĞI ISIRILAN..

Anayasa değişikliği için yapılan görüşmelerde tansiyon iyice yükselmişti. AK Partili bir vekilin burnu kırılmış başka bir vekilin ise bacağı ısırılmıştı. Bu görüntüler Ali Şeker'in kayıtlara arasına girmedi..

AK Partili vekilin burnunu kıran CHP'li kendini savundu VİDEO


CHP'nin Cevat Kellesi 120 GB'lık görüntü topladı

CHP'nin Cevat Kellesi 120 GB'lık görüntü topladı

CHP'nin Cevat Kellesi 120 GB'lık görüntü topladı

CHP'nin Cevat Kelle'si Ali Şeker haberi

CHP'nin Cevat Kellesi 120 GB'lık görüntü topladı

AK Partili Fatih Şahin'in burnu kırıldı haberi

CHP'nin Cevat Kellesi 120 GB'lık görüntü topladı

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CHP'nin Cevat Kellesi 120 GB'lık görüntü topladı





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