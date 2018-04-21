CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adayları Kılıçdaroğlu'na soruldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağını açıklamasından sonra harekete geçti.

Partisinin adayını belirlemek ve ittifak oluşturmak için çalışmalarını hızlandıran CHP Lideri, yaşanan sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hürriyet Gazetesi'nden Hande Fırat'a konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adayını eşinden bile gizlediğini söyledi.

"ADAY ÇIKMASI GAYET DOĞAL"

Seçimlere en hazır partinin CHP olduğunu ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Salı günü Parti Meclisimiz toplanacak, bunu orada konuşacağız. Partimiz içinde de cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler var tabii, gayet doğaldır. Birden fazla aday çıkması da gayet doğal." dedi.

ADAYLIĞINI KOYAN 2 İSİM

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmelerini beklemeyen Öztürk Yılmaz ve Didem Engin, Cumhurbaşkanlığına aday olduklarını açıklamıştı.

EŞİ SORDU, SÖYLEMEDİ

CHP Lideri, "Aileniz size aday mısınız diye sordu mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Onlarla konuşmadım. Eşim sadece ‘Cumhurbaşkanı adayınız kim’ diye sordu. Ona da aşağı yukarı aynı şeyleri söyledim. Parti Meclisi’ni işaret ettim."

Kemal Kılıçdaroğlu: Adayı parti organları belirler VİDEO