CHP'nin en fazla üyesi İstanbul'da

CHP Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan raporda, üyeliklerle ilgili bilgi verildi.

Buna göre, 3 Ocak 2017 tarihli itibarıyla CHP'nin parti kütüğüne kayıtlı 1 milyon 216 bin 131 asıl üyesi bulunuyor.

380 BİN ÜYESİ KADIN

Mevcut üyelerin 380 bin 479'u kadınlardan, 1987 doğumlu olanlar temel alınmak kaydıyla 105 bin 536'sı da gençlerden oluşuyor.

İLLERE GÖRE ZİRVE İSTANBUL'UN

İllere göre dağılıma bakıldığında 256 bin 417 kişiyle İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u, 146 bin 261 ile İzmir, 81 bin 25 ile Ankara, 45 binle Adana takip etti.

CHP'nin en az üyesinin, 391 kişiyle Bayburt'ta olduğu belirlendi. Partinin Hakkari'de 638, Bingöl'de 669, Iğdır'da 681, Bitlis'te 683, Siirt'te ise 709 üyesi var.

İLÇELERE GÖRE ÇANKAYA ZİRVEDE

Partinin en fazla üye sayısının bulunduğu ilçeler de açıklandı. Buna göre CHP'nin en fazla üyesi olan ilçe, Ankara Çankaya olarak kayıtlara geçti. CHP'nin Çankaya'da 20 bin 545 üyesi bulunurken, Adana Seyhan'da 18 bin, Ankara Mamak'ta 17 bin, İzmir Buca da ise 15 bin 856 üyesi var.

SİİRT TİLLO'DA 1 ÜYESİ VAR

CHP'nin parti kütüğünde 43 ilçenin üye sayısı ise 1 ile 49 arasında. Partinin Siirt Tillo'da sadece 1 üyesi bulunuyor. Partinin, Sivas Doğanşar'da 7, Çankırı Yapraklı'da 10, Erzurum Köprüköy'de 11, Gümüşhane Köse'de de 14 üyesi var.