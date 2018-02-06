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CHP'nin en genç PM üyesi: Gamze Pamuk Ateşli

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı geride kaldı, milletvekillerinin bile üzerindeki PM'ye giren en genç isim Gamze Pamuk Ateşli oldu.

Haber Merkezi | 06.02.2018 - 12:06..
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CHP'nin en genç PM üyesi: Gamze Pamuk Ateşli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve seçildiği kurultay sürecinde PM üyeleri de koltuk için büyük bir yarış içerisine girdi.

75 koltuk için 600'ün üzerinde PM üye adayı birbiriyle yarıştı.

24 YAŞINDA PM ÜYESİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesine 24 yaşındaki Gamze Pamuk Ateşli de girmişti. Ateşli, 384 oy alarak Parti Meclisi'ne girdi.

ÖNCEKİ GÖREVİ

Gamze Pamuk Ateşli, bir dönem CHP Osmangazi Gençlik Kolları Başkanı olarak parti içerisinde görev almıştı.

KURULTAY HATIRASI

Genç PM üyesi, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile kurultayda bu pozu vermişti.

CHP'nin en genç PM üyesi: Gamze Pamuk Ateşli

CHP'nin en genç PM üyesi: Gamze Pamuk Ateşli

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