CHP'nin en yaşlısından en gencine 8 tavsiye

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) en genç ve en yaşlı adayları Antalya'dan. Biri 1. sıra adayı 80 yaşındaki Deniz Baykal, diğeri 16. sıra adayı 18 yaşındaki İsmail Hakkı Gül.

EN YAŞLIDAN EN GENCE TAVSİYELER

Gül, Baykal'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletirken Baykal da tecrübelerini paylaştı. Gül'e kendisi için bir rol model seçmesini öneren Baykal'ın Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren Şimon Peres'i örnek vermesiyse şaşırttı.

"LİDERİNE DİKKAT ET"

Diğer ilginç tavsiyede liderin yanlış yola girerse sen ona uyma tavsiyesi oldu. Böylece Baykal'ın partisinin liderine güvenmediği bir kez daha ortaya çıktı.

Bu görüşmeyi Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök kaleme aldı:

Küçük siyaset yapma. Kendin için siyasetten uzak dur. Yüksek siyaset yap. Yani millet için, devlet için, halk için siyaset yap.

Siyaset yaparken insanlıktan ayrılma, insanlığını ve insanlığı unutma.

Partin, liderin yanlış yola girerse sakın ona uyma. Partini insancıl bir siyasetin çizgisine çekmeye çalış.

Rakiplerinle mücadele ederken kişisel kavgaya girme.

Unutma siyaset bir duruştur. Şartlar ne olursa olsun bu duruş vazgeçilmemesi gereken bir sorumluluktur.

"ŞİMON PERES'İN DEVLET AKLI"