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CHP'nin 'Evet' itirazı YSK tarafıdan kabul edildi

YSK Anayasa Değişikliğinin oylanması esnasında kullanılacak 'evet' yerine 'tercih' yazılı mühür kullanılmasını kararlaştırdı.

24.01.2017 - 21:02
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Yüksek Seçim Kurulu, referandumda anayasa değişikliği paketinin oylanmasında “evet” yerine “tercih” yazılı mühür kullanılmasını kararlaştırdı.

Birgün’ün haberine göre, CHP’nin başvurusu üzerine referandumda kullanılacak mühre ilişkin bir karar aldı. 12 Eylül 2010 referandumu öncesi de tartışma konusu olan “Hayır” ın üzerini “Evet” mührü kullanarak işaretlemenin sorun yaratacağı kaygıları yeniden gündeme geldi.

TERCİH MÜHRÜ KARARI

CHP’nin temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’nun başvurusu üzerine konuyu görüşen Yüksek Seçim Kurulu, genel ve yerel seçimlerde olduğu gibi seçmenin kararını “evet” mührüyle göstermesi yerine “tercih” mührünü kullanmasını kararlaştırdı.

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