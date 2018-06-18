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CHP'nin gençler için hazırladığı seçim videosu

CHP, seçim çalışmalarına devam ederken bu kapsamda gençlere hitap eden bir animasyon hazırladı.

Haber Merkezi | 18.06.2018 - 13:31..
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CHP'nin gençler için hazırladığı seçim videosu

Bu teknoloji çağında, bilgisayara, akıllı telefonlara ve özellikle sosyal medyaya adeta kilitlenmiş halde yaşayan gençler için hazırlanan videoda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sesinden vaatler anlatıldı.

DOWNLOAD HIZLARI, ADİL KULLANIM KOTASI...

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla başlayan ve animasyonda, download hızlarının artması, adil kullanım kotasının kaldırılması, filmlerdeki sansürlerin kaldırılması, gençlerin dünyayı gezmeleri için Türk pasaportunun itibarının artırılması gibi vaatlerde bulunuldu.

Animasyon, "Gelin hep birlikte bug'sız yeni bir dünya tasarlayalım." diyerek gençlere oy verme çağrısıyla tamamlanıyor.

CHP'nin gençler için hazırladığı seçim videosu

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