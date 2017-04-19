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CHP'nin Google'dan bulduğu kız fotoğrafı

CHP referandum öncesi "geleceğim için hayır" kampanyasında güneş logosu ve kız fotoğrafını İhsanoğlu'nda olduğu gibi internetten buldu.

19.04.2017 - 12:18
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16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen Anayasa Değişikliği Referandumu geride kalırken, halk oylamasından birkaç gün sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin kampanyasıyla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.

KAMPANYADAKİ KIZ ÇOCUĞU FOTOĞRAFI İNTERNETTEN

CHP, "geleceğim için hayır" sloganıyla birlikte kullandığı kız çocuğu fotoğrafı "shutterstock" isimli stok fotoğrafar satan sitede 49 dolar ödeyerek alınabilen bir fotoğraf.

CHP'nin Google'dan bulduğu kız fotoğrafı

CHP'nin Google'dan bulduğu kız fotoğrafı

GÜNEŞ LOGOSU DA HAZIR

Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi'nin referandum kampanyasında kullandığı güneş logosu da yine aynı siteden "sun vector logo" yazılarak bulunabilen bir logo.

CHP'nin Google'dan bulduğu kız fotoğrafı

EKMEK İÇİN EKMELEDDİN DE GOOGLE'DAN

Öte yandan 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde MHP'yle birlite Ekmeleddin İhsanoğlu'nu aday gösteren CHP kampayadaki ekmek fotoğrafını Google'da "ekmek" kelimesini arattıktan sonra ilk çıkan görsellerden birini kullanarak bulmuştu.

CHP'nin Google'dan bulduğu kız fotoğrafı

CHP'nin referandum logosu haberi
CHP'nin Google'dan bulduğu kız fotoğrafı

İhsanoğlu'nun ekmeği Google'dan bulundu haberi
CHP'nin Google'dan bulduğu kız fotoğrafı

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