CHP'nin gündeminde 2019 ittifakı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında sandıkta kazanabilmek için partide adeta seferberlik başlattı.

Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla kurulan heyet, partilerle ittifak görüşmelerine başladı.

CHP-HDP-SP

BTP ve DP'ye yapılan ziyaretin ardından CHP heyetinin bugünkü adresi, ittifaka en yakın gösterildiği partiler olacak.

CHP heyeti; HDP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi'ne ziyarette bulunacak.

2019 yılında yapılacak seçimler öncesi; CHP, HDP, Saadet Partisi ve İP arasında ittifak oluşturulması gündemden düşmüyor.

SAADET VE HDP SICAK BAKIYOR

Son olarak Saadet Partisi cephesinden de bu yönde açıklamalar gelmişti.

Anketlerde barajın altında kaldığı görülen HDP de Meclis'e yeniden girebilmek için CHP ile ittifak arayışında.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilkeler doğrultusunda tüm partilerle ittifak yapabileceklerini söylemişti.