CHP'nin gündeminde Başbakan'ın namaz fotoğrafı var

Uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

ABD'nin Kudüs kararından sonra Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'le bir araya geldi.

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Araçlarda cam filmine yeni düzenleme

Taslağa göre ön cam filmi tamamen yasak, arka ve yan cam filmi ise serbest olacak. Yasak olmayan kısımlarda en fazla yüzde 70'e kadar izin verilecek.