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CHP'nin hakaret ettiği sanatçılardan Milletin Duası

Mehmetçik'in terör örgütleriyle mücadelesini onaylamayanların hakaretlerine maruz kalan gelen sanatçılar, Mehmetçik için yeniden bir araya geldi.

Haber Merkezi | 27.04.2018 - 22:40..
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Sınırda terör örgütleriyle mücadele eden Mehmetçik'i ziyarete gittikleri için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakaretlerine maruz kalan sanatçılar, şimdi de klip çekti.

CHP'NİN SALDIRILARINA BOYUN EĞMEDİLER

Türkiye'nin Afrin'i teröristlerden temizlemek için başlattığı operasyonda askerlerimize destek veren sanatçılar bir araya gelmiş ve sınıra gitmişti. Sanatçıların Mehmetçik'i ziyaret ettiğini gören Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, sanatçılara hakaretler savurdu.

Terör örgütleriyle mücadele eden Mehmetçik'in her zaman yanında olduklarını belirten sanatçılar, şimdi de Milletin Duası adlı parçada bir araya geldi.

Mehmetçik'i ziyaret eden sanatçılar Milletin Duası parçasında buluştu VİDEO

"MİLLETİN DUASI" PARÇASININ KLİBİ YAYINLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Mehmetçik'e moral vermek için sınıra giden sanatçılar bir kez daha ellerini taşın altına koydu

Orhan Gencebay, Sibel Can, İbrahim Tatlıses, Seda Sayan, Cengiz Kurtoğlu, Yavuz Bingöl, Kutsi, Fettah Can, Alişan, Elif Buse Doğan, Metin Şentürk gibi isimler 'Milletin Duası' türküsünde buluştu.

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