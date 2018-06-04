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CHP'nin hedefinde İsmail Metin Temel var

Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin kahramanı İsmail Metin Temel'in katıldığı davette herkesin haram lokma yediğini söyledi.

Haber Merkezi | 04.06.2018 - 08:23..
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CHP'nin hedefinde İsmail Metin Temel var

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı yöneten İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, muhalefet partilerinin saldırılarıyla karşı karşıya.

Muharrem İnce'nin apoletlerini sökmekle tehdit ettiği kahraman komutana bir tepki de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Ordunun siyasete yaklaşmasının tehlikeli olduğunu belirten CHP Lideri, Temel Paşa'nın oturduğu sofranın haram sofrası olduğunu söyledi.

"ORDUNUN SİYASETE BULAŞTIRILMASI..."

Kılıçdaroğlu, "TESK’in verdiği iftar sofrasında bu dediğim anlayışın; cami, kışla ve adliyeye siyaset girmemesi anlayışının iflas ettiğini gördük. Bütün bunlar devlette liyakat sisteminin çöktüğünü, devletin bir hükümet devleti olduğunu gösteriyor. Devletin bütün kaynaklarının ve bürokrasinin hükümet için çalıştığını gösteriyor. Ordunun siyasete bulaştırılması kadar tehlikeli bir şey yoktur.

CHP'nin hedefinde İsmail Metin Temel var


HARAM SOFRASI

Kimin parasıyla iftar sofrası kuruluyor? Esnafın parasıyla. Acaba o başkan esnafın derdini biliyor mu? Esnafın hangi şartlarda bir yaşam savaşı verdiğini biliyor mu? Esnafın borç batağında olduğunu biliyor mu? O sofra haram sofrası, helal sofrası değil. Devletin generali de, bakanları da aynı sofraya oturup, aynı haram lokmayı yerler." diye konuştu.

AFRİN'E GİRMEYELİM DİYORDU...

CHP Lideri, Temel Paşa'nın yönettiği Afrin operasyonunun yanlış bir adım olduğunu savunarak terör örgütü PKK'da mutluluğa neden olmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına rağmen operasyonlarına devam eden Türk askeri, bölgeyi işgal altından kurtararak, barış ve huzur ortamını sağlamıştı.

CHP'nin hedefinde İsmail Metin Temel var

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