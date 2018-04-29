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CHP'nin ikame 15 vekilin son durumu

CHP'nin İYİ Parti'ye seçime girebilmeleri için jest olarak sunduğu 15 vekilin akıbeti, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle kesinlik kazandı. Geri çağırıldılar.

Haber Merkezi | 29.04.2018 - 15:13..
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CHP'nin ikame 15 vekilin son durumu

Kasım 2019'da yapılması ön görülen ancak Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin 26 Ağustos 2018'de yapılması teklifi üzerine; iktidar kanadının erken seçim değerlendirmesiyle 24 Haziran 2018'de karar kılması sonucunda, İYİ Parti'nin seçime girip giremeyeceği tartışmaları yaşanmıştı.

CHP'nin ikame 15 vekilin son durumu

DEMOKRASİ ZAFERİ DEDİLER, İTTİFAK JESTİ ÇIKTI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararını açıklanmadan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), hayalini kurduğu ittifakın tohumu olarak 15 vekilini kendi partilerinden istifa ettirerek İYİ Parti'ye yollamıştı.

Kılıçdaroğlu'nun 15 vekil hamlesi tutmadı

CHP'nin ikame 15 vekilin son durumu

15 VEKİL BOŞA GİTTİ, AKŞENER CHP'Yİ REDDETTİ

YSK'nın İYİ Parti seçime girebilir açıklamasıyla CHP'nin 15 vekili boşa gitmiş oldu. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ittifak görüşmesinden olumsuz sonuç almasıyla 15 vekilin istifasının lüzumsuzluğu kesinleşti.

İYİ Parti'nin ikame vekilleri yerini yadırgadı

CHP'nin ikame 15 vekilin son durumu

İKAME VEKİLLER MUTSUZ

Velev ki 15 vekil de istifa etmekten hoşnut değildi. Genel başkanlarının talimatı ile istifa ettirilen vekiller, gerek bu kararın Parti Sözcüsü Bülent Tezcan tarafından açıklandığı basın toplantısındaki vücut dillerinden okunan mutsuzluklarını, gerekse Meclis'te yeni partileri olan İYİ Parti sıralarında değil de eski partileri CHP sıralarında oturmaları ile memnuniyetsizliklerini gözler önüne sermişlerdi.

AK Partili vekilden İyi Parti'ye geçen vekile: Ağlıyordun

SATILIK VEKİLLER OLARAK ANILACAKLAR

Seçmenin CHP'de siyaset yapması için oy verdiği 15 vekil, ikame araç gibi oradan oraya gönderilişini demokrasi zaferi olarak ifade eden CHP'liler, ittifakın sağlanamamasıyla vekillerini geri çağırdı. Biz kibarca ikame vekil desek de tarih onları, "satılık vekiller" olarak yazdı.

CHP'den istifa eden 15 isim

CHP'nin ikame 15 vekilin son durumu

İKAME VEKİLLER GERİ ÇAĞIRILDI

CHP lideri Kılıçdaroğlu, bugün Marmaris'te vatandaşlar ve basın mensuplarıyla buluştu. Burada sorulara yanıt veren Kılıçdaroğlu, "İsterlerse geri dönecekler. Bizim listelerimizde şu veya bu şekilde yer almak isterlerse yer alabilecekler." dedi.

Kılıçdaroğlu 15 milletvekiline dönüş yolunu açtı

CHP'nin ikame 15 vekilin son durumu

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