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CHP'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı Cankurtaran

CHP lideri, İstanbul İl Başkanlığı için Mehmetçiği İsrail askerine benzeten Cankurtaran'ı düşünüyor. Canan Kaftancıoğlu'nu da İstanbul İl Başkanlığına getiren Kılıçdaroğlu, bu düşüncesiyle şaşırtmadı.

Haber Merkezi | 14.02.2018 - 17:29..
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CHP'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı Cankurtaran

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Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer bugünkü köşesinde, CHP kulislerinde konuşulanları aktardı.

KILIÇDAROĞLU'NUN HESABI

CHP 36. Olağan Kurultayı’nda PM'nin yanı sıra yerel seçimlere yönelik kritik bir hamle de yapıldığını ifade eden Bayer, "Mevcut MYK üyelerinden iki ismin aday olmamasının sebebinin Kılıçdaroğlu’nun yerel yönetimler üzerinde yaptığı ‘hesap’ olduğu ortaya çıktı." dedi.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ADAYI CANKURTARAN

Bu iki ismin, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran ve eski CHP Genel Sekreteri Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır olduğunu ifade eden Bayer, "Cankurtaran’ın İstanbul, Sındır’ın da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda değerlendirileceği kulislere yansıdı." ifadelerini kullandı.

CANKURTARAN İLE KAFTANCIOĞLU BENZERLİĞİ

Cankurtaran Mehmetçiği İsrail askerine, Güneydoğu'daki PKK'lıları ise Filistinlilere benzettiği konuşmasıyla akıllarda yer edinmişti.

CHP liderinin İstanbul İl Başkanı da Mehmetçik'e yönelik sözleriyle tepki çeken Canan Kaftancıoğlu.

CHP'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı Cankurtaran

CHP'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı Cankurtaran

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