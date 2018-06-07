CHP'nin Kandil çarkı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlara imza attı.
Bölgede yaklaşık 5 bin teröristi etkisiz hale getiren Mehmetçik, rotasını Kandil'e çevirdi.
Kuzey Irak'ta büyük bir operasyon başlatan TSK, örgütün merkezi olarak gösterilen bölgeyi terörden arıdırmakta kararlı.
CHP'NİN KANDİL ÇARKI
Kandil'e yönelik operasyonun başlaması nedeniyle TSK'ya ilk tepki CHP'den geldi.
"OPERASYON YAPMAYIN"
Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kandil'in boş olduğunu belirterek operasyonun yapılmamasını istedi.
"DESTEK OLACAĞIZ"
Özel'in tepki çeken bu sözlerini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, düzeltmek zorunda kaldı.
NTV'ye konuşan CHP Lideri, "Olası bir Kandil operasyonu gündeme gelirse destek olacağız" ifadelerini kullandı.