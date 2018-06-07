CHP'nin Kandil çarkı

Mehmetçik'in adım adım Kandil'e doğru ilerlemesi örgütte panik havasına neden oldu, Murat Karayılan Suriye'ye gitti.

MHP Lideri, anket şirketlerinin araştırmalarında çıkardığı sonuçların manipülasyon olduğunu belirtti.

Uluslararası şirketler İran'ı terk ediyor

Türkiye ekonomisinin kur ve faiz sarmalıyla bozulmak istendiğini belirten Cumhurbaşkanı, 24 Haziran'dan sonra ekonominin yükselişine geçeceğini söyledi.

Erdoğan güçlü ekonomi için 24 Haziran'ı işaret etti

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Golden State Warriors'tan şampiyonluğa 1 adım kaldı

Final serisinin 3. maçında LeBron James'in trible double yapmasına rağmen kazanan taraf yine Golden States Warriors oldu. 110-102'lik galibiyet alan GSW, seriyi 3-0'a getirdi.