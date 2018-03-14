CHP'nin kedisi Şero sağlığına kavuştu

Çankaya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, genel merkez binasında yaşamını sürdüren kedinin hastalanması üzerine belediyeden veteriner ekip istendi.
KARACİĞERİNDEN RAHATSIZLANDI
"Şero"yu tedavi için hayvan hastanesine götüren ekip, 14 yaşındaki kedinin karaciğerlerinden rahatsızlandığını belirledi.
Yaklaşık bir hafta süren tedavinin ardından tamamen iyileşen "Şero", parti genel merkezinde yetkililere teslim edildi.
İSMİNİ KÖTÜ KEDİ ŞERAFETTİN'DEN ALIYOR
CHP'nin şu anda kullandığı genel merkezin inşaatı bitmek üzereyken doğan kedi 14 yıldır burada yaşıyor.
Genel merkezin maskotu haline gelen kediye, "Kötü Kedi Şerafettin"den esinlenilerek "Şero" ismi verildi.