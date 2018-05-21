CHP'nin Konya planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yeni bir seçim yenilgisi almak istemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 gün boyunca eve kapandı.

Milletvekili listesini hazırlarken ince planlar yapan Kılıçdaroğlu, eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'i Konya'dan birinci sıraya yazdı.

Ancak CHP Lideri'nin unuttuğu bir şey var.

MEMLEKETİNDE SİLİK...

2011 yılında yapılan seçimlerde memleketi Sivas'tan bağımsız aday olan Abdüllatif Şener, sadece 17 bin 92 kişiden oy alabilmişti.

Memleketinde bile seçmenin tercihi olamayan Abdüllatif Şener, Konya'da CHP'nin oylarını artırmak için çalışacak.





CHP'NİN KONYA'DA İŞİ ZOR

Şener'in muhafazakar şehirde işi oldukça zor.

Öyle ki; CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt yaptığı açıklamalarla kentte vatandaşları partiden soğuttu.

16 Nisan sürecinde "evet" diyenleri denize dökmekle tehdit eden Hüsnü Bozkurt, eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

"YUNAN MI ULAN BU"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Neyi denize döküyorsun. Yunan mı ulan bu" sözleriyle CHP'li vekile tepki göstermişti.

Erdoğan'dan CHP'li Bozkurt'a çok sert sözler VİDEO





1 KASIM 2015 KONYA SONUÇLARI

AK Parti yüzde 74,4

MHP yüzde 11,4

CHP yüzde 9,2

HDP yüzde 2,7

Saadet yüzde 0,9