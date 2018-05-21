taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.814
USD
4,5455
EURO
5,3318
ALTIN
187,51
PETR
78,8900

CHP'nin Konya planı

Konya'da muhafazakar oylara talip olan Kemal Kılıçdaroğlu, memleketinde bile silik bir isim olan Abdüllatif Şener'i aday gösterdi.

Haber Merkezi | 21.05.2018 - 09:42..
  1. Haberler
  2. Politika
CHP'nin Konya planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yeni bir seçim yenilgisi almak istemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 gün boyunca eve kapandı.

Milletvekili listesini hazırlarken ince planlar yapan Kılıçdaroğlu, eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'i Konya'dan birinci sıraya yazdı.

Ancak CHP Lideri'nin unuttuğu bir şey var.

MEMLEKETİNDE SİLİK...

2011 yılında yapılan seçimlerde memleketi Sivas'tan bağımsız aday olan Abdüllatif Şener, sadece 17 bin 92 kişiden oy alabilmişti.

Memleketinde bile seçmenin tercihi olamayan Abdüllatif Şener, Konya'da CHP'nin oylarını artırmak için çalışacak.

CHP'nin Konya planı

CHP'NİN KONYA'DA İŞİ ZOR

Şener'in muhafazakar şehirde işi oldukça zor.

Öyle ki; CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt yaptığı açıklamalarla kentte vatandaşları partiden soğuttu.

16 Nisan sürecinde "evet" diyenleri denize dökmekle tehdit eden Hüsnü Bozkurt, eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

"YUNAN MI ULAN BU"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Neyi denize döküyorsun. Yunan mı ulan bu" sözleriyle CHP'li vekile tepki göstermişti.

Erdoğan'dan CHP'li Bozkurt'a çok sert sözler VİDEO


1 KASIM 2015 KONYA SONUÇLARI

AK Parti yüzde 74,4

MHP yüzde 11,4

CHP yüzde 9,2

HDP yüzde 2,7

Saadet yüzde 0,9

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Abdüllatif Şener CHP'den aday oldu
Abdüllatif Şener, Cumhuriyet Halk Partisi listesinden Konya'da aday gösterildi.
Başbakan Yıldırım Yunan gazetesine konuştu
Başbakan Binali Yıldırım, Yunan gazetesi To Vima’ya verdiği demeçte, “Yunan adaletinin kararlarından düş kırıklığına uğradık” dedi.
Erdoğan'a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyareti öncesi, Erdoğan'a Balkanlar'da suikast yapılabileceği ihbarları nedeniyle, istihbarat ve güvenlik birimleri harekete geçti.
Muharrem İnce 50 miting yapacak
Seçim kampanyasını 4 Mayıs'ta Birinci Meclis önünden başlatan İnce, 15 günde 13 il mitingi gerçekleştirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vekillerin listesi sızdı CHP yine karıştı

Vekillerin listesi sızdı CHP yine karıştı

517
Kılıçdaroğlu Mustafa Balbay'ı liste dışı bıraktı

Kılıçdaroğlu Mustafa Balbay'ı liste dışı bıraktı

96
Mustafa Cengiz: Taraftarımız Rıza beyi affetsin

Mustafa Cengiz: Taraftarımız Rıza beyi affetsin

55
Nurgül Yeşilçay: Osman Nejat'la spordayız

Nurgül Yeşilçay: Osman Nejat'la spordayız

18
Adil Gür'e göre seçimler ilk turda bitecek

Adil Gür'e göre seçimler ilk turda bitecek

346
Ankara'da selde mahsur kalanları ekipler kurtardı

Ankara'da selde mahsur kalanları ekipler kurtardı

117
Sahur vakti annesini ve babasını öldürdü

Sahur vakti annesini ve babasını öldürdü

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM