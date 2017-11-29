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CHP'nin kurultayı Şubat'ın ilk haftası yapılacak

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan seçimin de yapılacağı Olağan Genel Kurul 3-4 Şubat 2018'de yapılacak.

Haber Merkezi | 29.11.2017 - 19:05..
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CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında son toplantısını gerçekleştirdi.

GENEL KURUL ŞUBAT BAŞI

Bazı af talepleri de görüşülen PM'de, MYK'nın 3-4 Şubat 2018'de yapılmasını önerdiği 36. Olağan Kurultayı tarihi de netleşti. PM, MYK'nın talebi doğrultusunda olağan kurultayın 3-4 Şubat'ta yapılmasını kararlaştırdı.

GENEL BAŞKANLIK SEÇİMİ DE YAPILACAK

Üyelerin de son PM olması nedeniyle birer konuşma yaptığı toplantıda, Kılıçdaroğlu çalışmalarından dolayı PM üyelerine teşekkür etti. CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçiminin yanı sıra 60 kişilik PM'de belirlenecek.

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