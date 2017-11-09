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CHP'nin Meclis Başkan adayı

Zekeriya Temizel, 2000'lerin başındaki ekonomik buhran döneminin aktörlerinden.

09.11.2017 - 10:43
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CHP'nin Meclis Başkan adayı

CHP'nin Meclis Başkan adayı

Yeni yasama yılının başlamasıyla yeni TBMM Başkanı'nın belirlenmesi için harekete geçildi. Partilerin adaylarını belirleme çalışmaları sürerken CHP, Meclis'i en iyi yönetecek adayın Zekeriya Temizel olacağını açıkladı.

Buna gerekçe olarak da Meclis'te 'tüm partiler tarafından takdir edilen' devlet adamı kimliği ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki katkıları gösterildi.

KRİZ VE ÇÖKÜŞ DÖNEMİNİN ÖNDE GELEN İSİMLERİNDEN

Türkiye Zekeriya Temirel ismini 90'ların sonu, 2000'lerin başındaki ekonomik kriz ve siyasi çöküş döneminden hatırlıyor.

Arşivlere bakıldığında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı olduğu dönemde Zekeriya Temizel'in bir basın toplantısındaki soru söz konusu dönemi anlatıyor:

"TÜM KRİZLER BENİM KADERİM"

Soru: Maliye Bakanı'yken hazırladığınız vergi reformu kriz çıkarmıştı. Şimdi BDDK Başkanı'sınız, siz geldiniz bankacılık krizi çıktı.

Zekeriya Temizel: Krizler benim kaderim herhalde.

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