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CHP'nin Meclis Başkan adayı Zekeriya Temizel

CHP'nin Meclis Başkan adayı İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel oldu.

08.11.2017 - 09:50
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Yeni yasama yılında yeni Meclis Başkanını belirlemek için maraton başladı. Meclis Başkan adayını ilk açıklayan parti CHP oldu. Ana muhalefet İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel'i aday olarak gösterdi.

CHP'nin Meclis Başkan adayı Zekeriya Temizel

Konuyla ilgili Reuters'a değerlendirmeden bulunan CHP'li üst düzey bir yetkili, "Partimiz, TBMM Başkanlığı için İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel'i aday gösterecek" ifadesini kullandı.

Meclis Başkanlığı için adaylık başvuruları 12-16 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Seçim de bu ay içerisinde gerçekleşecek.

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