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CHP'nin Meclis'e yapılan mescide itirazı var

CHP'li Özgür Özel, TBMM Başkanı tarafından mescit ve abdesthane yaptırılmasını "işgal" olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi | 11.01.2018 - 07:49..
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CHP'nin Meclis'e yapılan mescide itirazı var

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın talimatıyla Meclis'in 2 odası mescit ve abdesthaneye dönüştürüldü. Kahraman'ın yaptırdığı mescit ve abdesthaneye CHP'den itiraz geldi.

CHP'nin Meclis'e yapılan mescide itirazı var VİDEO

FOTOĞRAFLAR SERVİS EDİLDİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, fotoğraf çekimi yasak olmasına rağmen mescit ve abdesthaneyi görüntüleyerek servis etti.

"MESCİT YAPAN İSMAİL KAHRAMAN İŞGALCİDİR"

Meclis'te tartışmalara neden olan konuyla ilgili söz alan Özgür Özel'in konuşmaları, Meclis tutanaklarına şöyle geçti: "Parlamentoya duyurarak kapı önüne davet ettik, fotoğrafları basına gizli gizli değil açıkça basın toplantısıyla dağıttık. Videoları parlamentodaki bütün muhabirlere, ayırmadan, birer birer CHP Grubu olarak biz dağıttık. Çünkü orası mahrem alan değil ortak kullanım alanıydı. Orayı kendi mini mescidi ve abdesthanesi yapan İsmail Kahraman işgalcidir."

CHP'nin Meclis'e yapılan mescide itirazı var

CHP'nin Meclis'e yapılan mescide itirazı var

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CHP'nin Meclis'e yapılan mescide itirazı var

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