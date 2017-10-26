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CHP'nin Meclis'te yeni Başkanvekili belli oldu

TBMM'de CHP'nin yeni Başkanvekili Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün oldu.

26.10.2017 - 12:33
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yaşar tüzün

Meclis'te TBMM Başkanı ve Başkanlık Divanı'nın süresinin sona ermesine az bir zaman kala CHP'nin de yeni Başkanvekili belli oldu.

AKİF HAMZAÇEBİ'NİN YERİNE

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Akif Hamzaçebi'nin yerine Başkanvekilliği için belirlediği isim Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün oldu.

YAŞAR TÜZÜN KİMDİR?

18 Ocak 1966'da Bilecik'te doğdu. Baba adı Mehmet, anne adı Saadet'tir. İş Adamı; Ticaret Meslek Lisesini bitirdi.

Bilecik Genç İş Adamları Derneği Başkanlığı, Bilecik Spor Kulübü Başkanlığı, TESK Bilecik Yönetim Kurulu 2. Başkanlığı, Bilecik Belediye Meclis Üyeliği, Bilecik Belediye Başkanlığı, Marmara Boğazları ve Belediyeler Birliği 2. Başkanlığı görevlerinde bulundu.

22 ve 23. Dönemde Bilecik Milletvekili seçildi. TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği yaptı.

Orta düzeyde Fransızca bilen Tüzün, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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